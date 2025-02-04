В продажу вышел новый бюджетный кроссовер Kia

Продажи нового кроссовера Kia Syros по цене от 1,2 млн рублей начались в Индии

В декабре прошлого года на индийском рынке дебютировал Kia Syros. Это субкомпактный кроссовер с богатым оснащением и версией с дизелем и АКП. Компания опубликовала подробные цены и комплектации автомобиля.

KIA Syros

Стоимость Kia Syros стартует 1 млн рупий (около 1,2 млн рублей). За столько предлагается кроссовер с бензиновым турбомотором 1.0 литра мощностью 120 л.с., МКП. У этой версии галогеновые фары, сиденья из экокожи, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, камера заднего вида с динамической разметкой, кондиционер и многое другое.

Более богатая комплектация предполагает люк в крыше, рейлинги и прочее. Syros в этом исполнении доступен с дизелем и МКП по цене 1,1 млн рупий (1 243 000 рублей).

KIA Syros

Кроссовер с бензиновым мотором и роботом стоит от 1,28 млн рупий (1 446 000 рублей), а с дизелем и гидроавтоматом, – от 1,7 млн рупий (1 921 000 рублей).

В топовых версиях Kia Syros есть такие опции, как система камер кругового обзора, комплекс помощников ADAS второго уровня, мониторинг слепых зон. Поставки новых кроссоверов ожидаются в ближайшие недели.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»