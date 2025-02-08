Агрессия на дороге: в какое время ее становится больше

Советы эксперта, как правильно реагировать на оскорбления в дорожном движении

Агрессия на дорогах – явление нередкое. Многие водители ощущают повышенный уровень стресса в плохих погодных условиях или в пробках.

Как утверждает немецкий адвокат Арндт Кемпгенс: «Барометр гнева продолжает расти по мере того, как температура падает, а погодные и дорожные условия ухудшаются».

Неконтролируемая агрессия на дороге может привести к неприятным последствиям. Поэтому важно правильно реагировать на оскорбления и провокации.

Эксперт предлагают несколько советов, как избежать эскалации конфликта или (если совсем невмоготу) действовать более безопасно.

Используйте креативность

Вместо обычных оскорблений можно придумать абсурдные или юмористические фразочки, которые не несут явного уничижительного смысла. Например, вместо грубых ругательств можно сказать: «Ты зеленая фрикаделька!». Это не только поможет разрядить атмосферу, но и покажет, что вы не собираетесь поддаваться на провокации.

Жесты используйте с осторожностью

Некоторые жесты, такие как демонстрация среднего пальца, могут быть расценены как явные оскорбления. Кемпгенс рекомендует использовать более нейтральные жесты, которые нельзя легко трактовать как уничижительные: «При подаче сигналов рукой никогда не показывайте отдельные пальцы, лучше показывать всю руку!»

Держите окна закрытыми

Оскорбления чаще вызывают реакцию, если оппонент их отчетливо слышит. Поэтому, чтобы избежать ненужных конфликтов, лучше держать окна автомобиля закрытыми и не давать повод для претензий.

Оставайтесь в автомобиле

Выходить из машины – это дополнительный риск для обострения ситуации. «Ситуация почти всегда обостряется, когда одна из сторон выходит из себя. Кто-то должен сохранить хладнокровие», – предупреждает адвокат.

Не воспринимайте всё на личный счет

Водители, часто находящиеся в стрессовых ситуациях, могут быть агрессивными не из-за вас, а из-за внешних обстоятельств.

Старайтесь не принимать гнев на свой счет, что поможет вам сохранять спокойствие и не терять контроль над ситуацией.

Дорожные психологи также советуют снижать агрессию еще до того, как она перерастет в серьезный конфликт. Ключ к успешному разрешению таких ситуаций – сохранять спокойствие, действовать с юмором и не поддаваться на провокации.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Аuto, Motor und Sport