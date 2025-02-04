На Кубани подорожали услуги такси

В Краснодарском крае средний чек на такси вырос на 13% в 2024 году

В прошлом году средний чек поездки на такси в Краснодарском крае вырос и в декабре составил 578 рублей. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, информирует аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Интересно, что в декабре прошлого года средний чек вырос на 1% относительно ноября 2024 года. Также уточняется, что число транзакций увеличилось на 10% по сравнению с декабрем 2023 года, что свидетельствует о росте популярности такси среди жителей региона.

В целом по РФ средний чек поездки на такси составил 601 рубль. Это на 12% больше, чем в 2023 году. Однако за месяц он уменьшился на 0,7%. Число транзакций в декабре также выросло на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РБК Краснодар