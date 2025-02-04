#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

На Кубани подорожали услуги такси

В Краснодарском крае средний чек на такси вырос на 13% в 2024 году

В прошлом году средний чек поездки на такси в Краснодарском крае вырос и в декабре составил 578 рублей. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, информирует аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов

Интересно, что в декабре прошлого года средний чек вырос на 1% относительно ноября 2024 года. Также уточняется, что число транзакций увеличилось на 10% по сравнению с декабрем 2023 года, что свидетельствует о росте популярности такси среди жителей региона.

В целом по РФ средний чек поездки на такси составил 601 рубль. Это на 12% больше, чем в 2023 году. Однако за месяц он уменьшился на 0,7%. Число транзакций в декабре также выросло на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: РБК Краснодар

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 83
04.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0