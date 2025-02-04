Старт продаж нового семейного Москвича перенесли
«Авилон»: новый семейный кроссовер Москвич 8 начнут продавать весной 2025 года
Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, что точные сроки начала продаж Москвича 8 неизвестны, сообщает «Российская газета». Пока известно только, что новинка поступит к дилерам весной.
В пресс-службе завода «Москвич» пока не могут точно назвать сроки дебюта модели.
Москвич 8
Ранее сообщалось, что Москвич 8 поступит дилерам в феврале, но выпуск машины пока не начался.
Москвич 8 представляет собой семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Длина составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм.
Под капотом модели 174-сильный двигатель объемом 1,5 литра, 7-ступенчатый робот. Привод передний.
Москвич 8
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Российская газета»
Фото:Москвич
355
04.02.2025
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Москвич 8
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!