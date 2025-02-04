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Старт продаж нового семейного Москвича перенесли

«Авилон»: новый семейный кроссовер Москвич 8 начнут продавать весной 2025 года

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, что точные сроки начала продаж Москвича 8 неизвестны, сообщает «Российская газета». Пока известно только, что новинка поступит к дилерам весной.

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В пресс-службе завода «Москвич» пока не могут точно назвать сроки дебюта модели.

Москвич 8
Москвич 8

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Ранее сообщалось, что Москвич 8 поступит дилерам в феврале, но выпуск машины пока не начался.

Москвич 8 представляет собой семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Длина составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм.

Под капотом модели 174-сильный двигатель объемом 1,5 литра, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Москвич 8
Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 355
04.02.2025 
Фото:Москвич
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