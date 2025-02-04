#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Водителям могут разрешить прогревать мотор авто вблизи домов: называем регионы

В Госдуме могут урегулировать запрет на стоянку авто зимой с работающим мотором

Запрет на стоянку автомобиля с работающим двигателем требует пересмотра из-за суровых погодных условий в некоторых северных регионах России. С таким обращением в Правительство РФ намерен обратиться глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов

Нилов подчеркнул, что в настоящее время в СМИ тиражируется информация, что за прогрев автомобиля более 5 минут в жилой зоне автовладельцам грозит штраф, так как они таким образом нарушают Правила дорожного движения – такую норму регламентирует пункт 17.2 ПДД.

«В этой части необходимо посмотреть формировку, ее скорректировать, уточнить, защищая интересы прав водителей и их имущества, исходя из реальных российских суровых погодных условий. Такое письмо будет направлено Виталию Савельеву как курирующему вице-премьеру», – уточнил парламентарий.

Нилов напомнил, что на территории Российской Федерации много регионов с разными погодными условиями. В Сибири, например, двигатели автомобиля при минусовых температурах вообще не глушат, резюмировал депутат.

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 129
04.02.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0