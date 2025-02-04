Водителям могут разрешить прогревать мотор авто вблизи домов: называем регионы

В Госдуме могут урегулировать запрет на стоянку авто зимой с работающим мотором

Запрет на стоянку автомобиля с работающим двигателем требует пересмотра из-за суровых погодных условий в некоторых северных регионах России. С таким обращением в Правительство РФ намерен обратиться глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Нилов подчеркнул, что в настоящее время в СМИ тиражируется информация, что за прогрев автомобиля более 5 минут в жилой зоне автовладельцам грозит штраф, так как они таким образом нарушают Правила дорожного движения – такую норму регламентирует пункт 17.2 ПДД.

«В этой части необходимо посмотреть формировку, ее скорректировать, уточнить, защищая интересы прав водителей и их имущества, исходя из реальных российских суровых погодных условий. Такое письмо будет направлено Виталию Савельеву как курирующему вице-премьеру», – уточнил парламентарий.

Нилов напомнил, что на территории Российской Федерации много регионов с разными погодными условиями. В Сибири, например, двигатели автомобиля при минусовых температурах вообще не глушат, резюмировал депутат.

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Источник: ria.ru