Альтернатива Toyota RAV4 скоро появится в продаже в России

Компания GAC получила ОТТС на кроссовер GS4 для России

Компания GAC получила Одобрение типа транспортного средства на кроссовер GS4. Дата начала продаж автомобиля пока не известна.

GAC GS4 продается в Китае с приставкой Max в названии с 2024 года. Это компактный кроссовер длиной 4685 мм и колесной базой 2750 мм. Внешне и по размерам он похож на Toyota RAV4. Длина «японца» равна 4600 мм, база составляет 2690 мм.

Под капотом автомобиля 177-сильный турбомотор объемом 1,5 литра и 7-ступенчатый робот. Привод только передний.

В Китае автомобиль стоит 116-127 тысяч юаней (около 1,6-1,7 млн рублей). Цена кроссовера в РФ пока не известна.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

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Источник: «Китайские автомобили»