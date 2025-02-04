Названы регионы России с самым сильным снижением среднего размера автокредита

НБКИ: Средний размер автокредита в России упал в декабре до 1,28 млн рублей

Средний размер автокредитов, выданных в декабре 2024 года, снизился на 1,4% по сравнению с ноябрем и составил 1,28 млн рублей (в ноябре 2024 года этот показатель достиг 1,3 млн рублей). Это самое низкое значение за прошлый год, рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Средний размер автокредита снижается шестой месяц подряд. Причем снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании», – уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года средний чек автокредита в декабре 2024 года сократился на 14,1% (в декабре 2023 года он составил 1,5 млн рублей).

Наибольший средний размер выданных автокредитов в 30 российских регионах – лидерах в этом сегменте розничного кредитования – в декабре прошлого года зафиксирован в Москве (1,68 млн рублей), Московской области (1,54 млн рублей), Петербурге (1,48 млн рублей), в Краснодарском крае (1,43 млн рублей) и Новосибирской области (1,39 млн рублей).

Согласно данным НБКИ, сильнее всего средний размер автокредита в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился в Республике Крым (-21,5%), Саратовской (-19%), Ульяновской (-18,7%) и Ростовской (-18%) областях, Ставропольском крае (-16,9%). В Москве и Петербурге этот показатель снизился на 13,7% и 13,3% соответственно.

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Источник: ТАСС