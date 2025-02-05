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Многодетным семьям могут разрешить тратить маткапитал на закупку автотранспорта

Нилов: ГАЗ может наладить выпуск 5-8-местных минивэнов для многодетных россиян

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород обсудит с руководством Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) вопрос производства минивэнов для многодетных семей.

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С такой инициативой парламентарий обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Речь идет о выпуске отечественного минивэна на 5-8 пассажиров с несколькими детскими креслами и вместительным багажным отделением.

«В ходе поездки на завод предусмотрен осмотр сборочных цехов, знакомство с производственной системой “ГАЗ". Кроме того, запланировано обсуждение с менеджментом завода вопросов сотрудничества и перспектив производства вместительных автомобилей (минивэнов) для многодетных семей», – рассказал депутат.

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Также Нилов подчеркнул, что будет обсуждаться возможность использования средств маткапитала на приобретение отечественных автомобилей, тем более что уже есть такой законопроект.

Напомним, ГАЗ выпускает Соболь NN и ГАЗель NN, а также автобусы ГАЗель Next и ГАЗель City с новыми моторами, соответствующими стандартам Евро-5. Это модернизированные дизельные двигатели G-серии объемом 2,5 литра и мощностью в 150 л.с.

Источник: t.me/nilov_official

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / ASphotofamily
Количество просмотров 70
05.02.2025 
Фото:freepik / ASphotofamily
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