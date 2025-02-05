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Если загорелась эта лампочка на приборной панели авто — ехать дальше опасно

Водителям объяснили, чем чреват для мотора автомобиля низкий уровень масла

Загоревшаяся на приборной панели лампочка свидетельствует о низком давлении масла. Для исправной работы двигателя автомобиля важно, чтобы уровень масла не падал, иначе мотор выйдет из строя, а автовладельцу грозят затраты на капитальный ремонт. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, что делать в этой ситуации.

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«Если во время движения загорелась лампа давления масла, необходимо немедленно: остановить автомобиль в безопасном месте и заглушить двигатель. Проверить уровень масла с помощью щупа. В некоторых случаях проблема может быть связана с неисправностью датчика давления масла, но такие ситуации встречаются редко», – уточняют эксперты.

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У опытных водителей в машине всегда есть небольшой запас масла для экстренного долива. Если его нет, можно попросить помощи у других водителей, они поделятся запасами или отбуксируют машину. Можно доехать до ближайшей АЗС или автомагазина и купить подходящее масло.

Если масло той же марки и вязкости отсутствует, в качестве временной меры можно использовать другое. При этом следует помнить, что смешивание минерального масла с синтетическим или полусинтетическим недопустимо – это приведет к фатальным последствиям для мотора авто.

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Если масла критически мало и нет возможности долить подходящую смазку, продолжать движение на автомобиле крайне опасно. Поэтому лучше воспользоваться эвакуатором. Эвакуация потребует средств, но в случае с перспективой дорогостоящего ремонта двигателя это оправданное решение.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 97
05.02.2025 
Фото:Depositphotos
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