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Теперь с МКП: комплектацию этих популярных авто российской сборки обновят

Бренд Solaris объявил о работе над обновлением комплектаций своих моделей

Бренд Solaris планирует обновить комплектации своих моделей.

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«В настоящий момент идет работа по обновлению комплектаций автомобилей Solaris, в том числе с МКП», – пояснили в пресс-службе «АГР» в ответ на запрос о перспективах механической коробки передач.

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Уточняется, что в актуальных прайс-листах Solaris на базе Kia Rio седан и Kia Rio X сейчас представлены только версии с АКП.

Модельный ряд Solaris в России включает седаны HS (на базе Hyundai Solaris) и KRS (Kia Rio), цены на эти автомобили начинаются от 2 020 000 и 2 180 000 рублей соответственно.

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Также в модельный ряд входят кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) стоимостью от 2 281 000 рублей и кроссовер HC (Hyundai Creta) – цена начинается от 2 655 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 151
05.02.2025 
Фото:Solaris
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