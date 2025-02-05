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Mercedes-Benz снимет с производства одну из своих моделей

Компания Mercedes-Benz прекратит выпуск модели A-Class из-за низких продаж

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz прекратит выпуск модели A-Class Sedan, которая за весь период производства так и не смогла найти своего покупателя. Продажи A-Class Sedan только снижались.

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Mercedes-Benz A-Class Sedan
Mercedes-Benz A-Class Sedan

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В конце января немецкий концерн начала распродавать автомобили со скидкой 18%.

Полностью экземпляры A-Class Sedan могут реализовать ко второму кварталу текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Источник: mbpassion.de

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Mercedes-Benz
Количество просмотров 70
05.02.2025 
Фото:Unsplash | Mercedes-Benz
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