Эти кроссоверы стали лидерами российского рынка

«Автостат» назвал десять самых популярных кроссоверов на рынке РФ в январе

Кроссовер Haval Jolion стал самой популярной моделью в сегменте SUV в РФ в январе 2025 года. В этом месяце было продано 4,1 тыс. экземпляров кроссовера.

На второй строчке располагается Chery Tiggo 7 Pro Max (за январь продано 4 тыс. машин). На третьем месте оказалась Lada Niva Travel с результатом 3,1 тыс. единиц. Замыкают топ-5 лидеров Chery Tiggo 4 Pro (2,8 тыс. единиц) и Lada Niva Legend (2,77 тыс. единиц).

В десятку самых популярных SUV в январе вошли также Geely Monjaro (2,3 тыс. единиц), Haval M6 (2,3 тыс. единиц), Changan UNI-S/CS55 Plus (2,1 тыс. единиц), Haval F7 (2 тыс. единиц) и Omoda C5 (1,98 тыс. единиц).

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

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Источник: «Автостат»