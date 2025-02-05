Гибридные авто — не мечта, а реальность: эксперт о целях развития автопрома РФ

Эксперт Коротков: автопрому России необходимо развивать гибридные технологии

Автомобильный рынок России в ближайшей перспективе ожидает испытание на прочность. После роста в 2024 году с большой долей вероятности ожидается снижение. Таким мнением с «За рулем» поделился CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Мнение специалиста

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com

- Для повышения конкурентоспособности российского автопрома на мировом рынке необходимо сосредоточиться на развитии гибридных автомобилей. Гибридные технологии представляют собой оптимальный переходный этап между традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и полностью электрическими транспортными средствами.

В отличие от электромобилей, гибриды не требуют развитой сети зарядных станций, что актуально для регионов России, где зарядная инфраструктура еще не полностью развита. И российский гибрид, это не далекая мечта, а ближайшая реальность, констатирует Коротков.

«Автозавод «Москвич» уже делал ставку на электромобили, подтвердив движение в сторону современных технологий. В 2023 году компания выпустила «Москвич 3e» – первый серийный электрический кроссовер, собранный в России», – отмечает эксперт.

Логичным следующим этапом станет разработка гибридных моделей, сочетающих преимущества электромотора и ДВС. Российские производители в настоящее время занимают значительную долю внутреннего рынка, чем не могут похвастаться многие страны.

«Только Lada за первый месяц 2025 года выпустила с конвейера более 20 тыс. автомобилей. Важным шагом стала поддержка со стороны государства в виде субсидий и налоговых льгот для производителей и покупателей. В перспективе, после представления российских гибридных автомобилей, важно будет оказать дополнительные меры поддержки в совокупности с политикой протекционизма, чтобы стимулировать спрос и производство», – отмечает специалист.

Российский авторынок ждут непростые времена, убежден Коротков, он прогнозирует снижение объемов продаж в 2025 году, но в пределах 10 %. В качестве ключевых причин эксперт называет высокую инфляцию, рост утильсбора, увеличение ставок по автокредитам. К тому же, развитие ситуации на авторынке РФ напрямую зависит от глобальных экономических событий, поэтому предсказать что-то наверняка, достаточно сложно, подытожил Коротков.