#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Стоит ли покупать «параллельный» автомобиль: плюсы и минусы

Эксперт Романюк перечислил нюансы покупки машины по параллельному импорту

Выгодно ли покупать «параллельный» автомобиль на данном этапе, когда власти ввели ряд ограничений и обнаружилось множество подводных камней такой практики, рассказал руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «ААА Траксервис», официального дилера SITRAK, HOWO, JAC, AMBERTRUCK, MAN, ISUZU Андрей Романюк.

Среди плюсов такой покупки более низкая цена, так как автомобили, ввезенные таким способом, часто стоят существенно дешевле, чем те, что продаются через официальных дилеров, отмечает эксперт.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов

Что касается минусов, то необходимо учитывать, что только в случае покупки автомобиля у официального дилера ремонт является гарантийным, и будет реализован за счет производителя. В случае, если автомобиль привезен параллельным импортом, его ремонт оплачивается непосредственно владельцем данного автомобиля.

Комментарий эксперта

Андрей Романюк, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «ААА Траксервис», официального дилера SITRAK, HOWO, JAC, AMBERTRUCK, MAN, ISUZU:

При ввозе автомобиля необходимо уплатить таможенные пошлины, которые могут варьироваться в зависимости от стоимости автомобиля, его возраста и других факторов. Неправильное оформление документов может привести к штрафам. Помимо этого, для регистрации автомобиля в России может потребоваться его сертификация в соответствии с существующими внутренними стандартами. Это может включать в себя испытания и проверки, что также требует дополнительных времени и денег.

С учетом того, что автомобили по параллельному импорту привозят чаще небольшие компании, есть риск обмана недобросовестными поставщиками, которые, взяв аванс, исчезнут, так и не предоставят необходимый автомобиль, предупреждает Романюк.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Поэтому при выборе компании рекомендуется изучить информацию о ней: сколько времени существует на рынке, наличие/отсутствие судебных дел, существующие отзывы/рекомендации реальных клиентов. Значимым фактором, снижающим риски, является наличие официального дилерства (одного или нескольких) и наличие собственных «физических» автосалонов и автомобилей, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1207
05.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0