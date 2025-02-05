Стоит ли покупать «параллельный» автомобиль: плюсы и минусы

Эксперт Романюк перечислил нюансы покупки машины по параллельному импорту

Выгодно ли покупать «параллельный» автомобиль на данном этапе, когда власти ввели ряд ограничений и обнаружилось множество подводных камней такой практики, рассказал руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «ААА Траксервис», официального дилера SITRAK, HOWO, JAC, AMBERTRUCK, MAN, ISUZU Андрей Романюк.

Среди плюсов такой покупки более низкая цена, так как автомобили, ввезенные таким способом, часто стоят существенно дешевле, чем те, что продаются через официальных дилеров, отмечает эксперт.

Что касается минусов, то необходимо учитывать, что только в случае покупки автомобиля у официального дилера ремонт является гарантийным, и будет реализован за счет производителя. В случае, если автомобиль привезен параллельным импортом, его ремонт оплачивается непосредственно владельцем данного автомобиля.

Комментарий эксперта

Андрей Романюк, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «ААА Траксервис», официального дилера SITRAK, HOWO, JAC, AMBERTRUCK, MAN, ISUZU:

– При ввозе автомобиля необходимо уплатить таможенные пошлины, которые могут варьироваться в зависимости от стоимости автомобиля, его возраста и других факторов. Неправильное оформление документов может привести к штрафам. Помимо этого, для регистрации автомобиля в России может потребоваться его сертификация в соответствии с существующими внутренними стандартами. Это может включать в себя испытания и проверки, что также требует дополнительных времени и денег.

С учетом того, что автомобили по параллельному импорту привозят чаще небольшие компании, есть риск обмана недобросовестными поставщиками, которые, взяв аванс, исчезнут, так и не предоставят необходимый автомобиль, предупреждает Романюк.

Поэтому при выборе компании рекомендуется изучить информацию о ней: сколько времени существует на рынке, наличие/отсутствие судебных дел, существующие отзывы/рекомендации реальных клиентов. Значимым фактором, снижающим риски, является наличие официального дилерства (одного или нескольких) и наличие собственных «физических» автосалонов и автомобилей, пояснил специалист.

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