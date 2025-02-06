Что делать, если виновник ДТП не оформил полис ОСАГО?

Петр Шкуматов назвал недостатки законопроекта о взыскании ущерба без ОСАГО

В Госдуму внесен законопроект о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО. Он предлагает механизм, по которому в случае ДТП страховая сначала возмещает ущерб потерпевшему водителю, если у него есть полис ОСАГО, а потом взыскивает эти средства с виновника аварии без такого полиса.

По данным Российского союза автостраховщиков, на октябрь 2024 года из 36 млн водителей в стране не оформили полис ОСАГО от 2,5 до 3 млн водителей. Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, поясняет, что сегодня, в случае если в результате ДТП причинен вред имуществу потерпевшего, потерпевший вынужден обращаться в суд и в рамках гражданского процесса пытаться взыскать с виновника, не имеющего полис ОСАГО, сумму понесенного ущерба.

Затем, если потерпевший выиграет суд, ему необходимо будет взыскать с виновника присужденную сумму ущерба. Такой процесс может затянуться на годы, особенно в том случае, если виновником стал гражданин другой страны. Согласно пояснительной записке, российская страховая система располагает достаточными резервами, чтобы полностью взять на себя подобные расходы (разница между сборами и выплатами по ОСАГО за вычетом процента на осуществление страховой деятельности и обязательных взносов в 2023 году составила 123,1 млрд рублей), вследствие чего реализация данного законопроекта не потребует расходов из государственного бюджета.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Эта инициатива хорошая и полезная для автомобилистов, однако у нее есть и недостатки, как у любой медали есть две стороны. Во-первых, часть водителей после того, как узнают, что «за них заплатят», откажутся от приобретения полиса ОСАГО. То есть вводить такую конструкцию надо только после того, как за наличием полиса будет налажен контроль с использованием камер фиксации нарушений.

Во-вторых, активизируются страховые мошенники, которые будут оформлять ДТП на подставных лиц и потом истребовать ущерб из компенсационного фонда РСА. То есть, синхронно надо создавать службу страховых детективов (или расследователей), которые могли бы подготавливать фактуру по очевидно мошенническим авариям для правоохранительных органов. Кстати, создание такой службы уже давно назрело, но почему-то в этом направлении пока никакой работы не ведется.

В-третьих, страховые компании прежде всего финансовые, а не юридические организации, которые закладывают риски в величину страховой премии (стоимость полиса). И крайне низкий уровень удовлетворенных регрессных требований (6%) говорит о необходимости создания правовых механизмов, которые могли бы страховщикам в этом деле помочь прозрачно передавать требования к тем, кто готов судиться с виновниками ДТП, нарушившими требования закона. Но в этом направлении тоже пока не происходит никаких движений.