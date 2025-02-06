Эксперт назвал условие, при котором продажи на авторынке РФ вырастут

Эксперт Шкуматов связал падение авторынка России с недоступностью автокредитов

Одной из причин падения авторынка в 2025 году является недоступность автокредитов из-за ставок под 40%. Таким мнением поделился эксперт Петр Шкуматов.

Он констатирует, что россияне при таких условиях откладывают покупку автомобиля до лучших времен.

«Если средняя стоимость автомобиля у нас 3,3 млн рублей, то половину из этой стоимости люди оплачивают из своих, а половину берут у банка. Сейчас некоторые автокредиты дошли до 40% годовых. Никакого экономического смысла прямо сейчас брать машину по таким ставкам нет, это безумные проценты. Поэтому многие откладывают покупку на то время, когда кредиты станут более доступными и дойдут хотя бы до 20%, а лучше еще меньше», – подчеркивает эксперт.

Очевидно, что при таких условиях авторынок просядет, а продажи достигнут только показателя в 1,2 млн шт., как ранее и прогнозировали в экспертном сообществе, напомнил Шкуматов.

При этом эксперт не считает такое падение катастрофичным, он предполагает, что недоступность автокредитов позитивно повлияет на отложенный спрос, и после смены экономических условий продажи автомобилей пойдут вверх, подытожил Шкуматов.

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Источник: osnmedia.ru

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

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