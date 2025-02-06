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Семейный кроссовер Skoda доступнее «китайцев» привезли в Россию

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 2,95 млн рублей

Цены на популярные в России кроссоверы Skoda Kodiaq сейчас начинаются от 2 950 000 рублей. Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max на сегодняшний день стоит от 3 370 000 рублей, цены на Geely Atlas начинаются от 3 517 190 рублей.

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За 2 950 000 рублей новый переднеприводный Skoda Kodiaq «под ключ» предлагает привезти фирма из Владивостока. Под капотом авто 1,5-литровый 150-сильный турбомотор. У автомобиля есть двухзонный климат-контроль, кожаный руль с мультифункцией, цифровая приборка и другие опции.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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204-сильный кроссовер с полным приводом «под ключ» готова привезти под заказ компания из Краснодара за 3 470 000 рублей.

Полноприводный автомобиль из наличия с 2,0-литровым 180-сильным турбомотором обойдется в 4 399 000 рублей в Екатеринбурге. Skoda Kodiaq также продают в Москве, Оренбурге, Омске и многих других российских городах.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 10974
06.02.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9