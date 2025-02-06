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Водителям автобусов и такси гарантируют трудоустройство при выполнении этого условия

Минпросвещения опубликовал правила онлайн-курсов для будущих водителей

Министерство просвещения РФ пропишет правила дистанционного обучения для будущих водителей в рамках теоретического курса в автошколах. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

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Речь идет о том, что будущие водители пройдут обучение посредством специальных цифровых образовательных сервисов. Главным новшеством станет регламент дистанционной подготовки в рамках теоретического курса, включая изучение правил дорожного движения, норм КоАП, основ первой помощи при ДТП и устройства автомобиля.

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Отмечается, что правила обучения и навыкам вождения могут измениться, поэтому, например, будущие водители автобусов освоят азы управления транспортом непосредственно в автопарках и на комбинатах. Для этого автошкола и организация-работодатель заключат договор. Аналогичное право появится и для получающих категорию «B» будущих таксистов: они смогут пройти практику в таксопарке, обучающихся гарантированно трудоустроят.

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На текущий момент в отрасли пассажироперевозок катастрофическая нехватка водителей, инициатива Минпросвещения решит эту проблему. Также приказ вводит ряд технических уточнений в части регламента обязательных часов обучения. Эта система призвана облегчить подготовку кадров в условиях «катастрофического недостатка водителей».

Президент межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева убеждена в правильности решения Минпросвещения «сделать процесс полностью подконтрольным и фиксируемым».

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 141
06.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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