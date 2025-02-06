Выгода до 2 млн рублей: эти кроссоверы сейчас продают с огромными скидками

В России дилеры бренда Skywell начали продавать автомобили с большим дисконтом

В конце 2024 года появилась информация, что бренд Skywell сворачивает свою деятельность в РФ. Портал «Китайские автомобили» выяснил, что автомобили этой марки еще можно найти в автосалонах, цены на них резко снизились. Также на них дают большие скидки.

В Калининграде в наличии есть как гибридные автомобили, так и электрокары. Гибрид HT-i с запасом хода в 1250 км предлагается за 3 450 000 рублей, но дилер предоставляет дисконт в размере 500 тысяч рублей по программе трейд-ин. В итоге автомобиль обойдется покупателю в 2 950 000 рублей.

Skywell HT-i

Также получить скидку в размере 500 000 рублей можно, сдав свой автомобиль и приобретя новый электромобиль ET5 (стоимость 2 950 000 рублей), Этот электрокар способен проехать до 400 км на одной зарядке по циклу WLTP.

При покупке HT-i за наличный расчет в одном из столичных автосалонов его стоимость составит 2 890 000 рублей. Тем не менее, при сдаче своего автомобиля в трейд-ин можно получить скидку в полмиллиона рублей, а также в подарок полис каско.

Skywell ET5

Цена электрического ET5 в этом шоуруме со скидкой также составляет 2 890 000 рублей. При этом ранее он продавался за 4 890 000 рублей. Уточняется, что на кроссоверы предоставляется гарантия сроком на 2 года или на пробег до 50 000 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

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Источник: Китайские автомобили