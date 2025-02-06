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Итальянский автобренд выпустил бюджетный гибридный кроссовер

Гибридная версия бюджетного кроссовера Alfa Romeo Junior Ibrida стала дешевле

Выпуском кроссовера Alfa Romeo Junior 2025 года итальянский автобренд намерен занять нишу в сегменте бюджетных автомобилей.

Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo Junior Ibrida

Кроссовер создан на той же платформе, что и Peugeot 2008, есть также сходство в техническом оснащении. При этом цены на новинку стали доступнее, чем на Peugeot 2008 после того, как произошли изменения в технической части.

Alfa Romeo Junior Ibrida
Alfa Romeo Junior Ibrida
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В Британии за Alfa Romeo Junior Ibrida просят сумму, эквивалентную 3,36 млн. рублей, благодаря гибридной модификации. А Peugeot 2008 дороже на 360 тыс. рублей. Версия Alfa Romeo Junior получила турбомотор объемом 1,2 л мощностью 134 л.с. С ним сочетается экономичный 48-вольтный стартер-генератор, электромотор в составе гибрида интегрируется с АКП.

Пока новинка от итальянцев доступна в единственной комплектации, в списке оснащения 17-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, светодиодные фары, датчики дождя, задние датчики парковки и бесключевой доступ. В салоне – сиденья Icona и два 10,25-дюймовых экрана, есть также адаптивный круиз и экстренное торможение.

Источник: autoexpress.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:Alfa Romeo
Количество просмотров 579
06.02.2025 
Фото:Alfa Romeo
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