Это база! Названы сроки старта производства российского грузовика БАЗ

ТАСС: серийное производство грузовиков БАЗ начнется летом 2025 года

Грузовик БАЗ на новой оригинальной платформе пойдет в серийное производство с июня-июля, сообщил Дмитрий Гречухин, гендиректор АО «Романов», входящего в структуру «Алмаз-Антей». Сборка машин будет вестись на площадке компании в Шушарах. На 2025 год запланирован выпуск 200 автомобилей, а в 2027 году производство должно достигнуть 2 тысяч машин в год.

Базовая модель БАЗа полной массой 36 тонн имеет колесную схему 6х6, оси проектировались на основе применяемых в военной технике. Тут нет мостов: подвеска полностью независимая, пружинная. Все дифференциалы – с блокировками.

Силовой агрегат – 367-сильная дизельная «шестерка» ЯМЗ в сочетании с 9-ступенчатой МКП. Рама – с многократным запасом прочности, лонжероны имеют множественные отверстия, что позволит монтировать любые надстройки.

Автомобиль проектировался с максимальным использованием российских и белорусских комплектующих. В будущем должны появиться и иные версии – с другим количеством осей и шагом колесной базы 50 мм (у основной модели она составляет 3800+1500 мм).

БАЗ призван заменить внедорожные модификации машин «большой грузовой семерки» Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault, а концептуально напоминает Tatra, отмечает производитель. На заводе считают, что российская модель по своим характеристикам превзойдет аналоги. Предполагается, что основными заказчиками станут нефтегазовые, лесозаготовительные и дорожно-строительные компании. АО «Романов» планирует заключить с правительством РФ специальный инвестиционный контракт.

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Источник: ТАСС, Автопоток