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Самая интересная новинка российского автопрома — подробности

Грузовики БАЗ с разным количеством осей пойдут в серию в 2025 году

БАЗ – пожалуй, самая интригующая премьера российского комтранса. Бренд расшифровывается как Брянский автомобильный завод, но производство размещено на бывшей площадке по сборке грузовиков MAN под Санкт-Петербургом. В линейку войдут исключительно машины повышенной проходимости. Живьем на выставке показали седельный тягач и самосвал, оба с колесной формулой 6×6.

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Автомобиль проектировался с учетом максимального использования российских (или белорусских) комплектующих.

Силовой агрегат – ЯМЗ: 367‑сильная дизельная «шестерка» и 9‑ступенчатая механика. Все дифференциалы с блокировками, и никаких мостов: подвеска полностью независимая, пружинная!

На выставке Комтранс – 2024 демонстрировались грузовики полной массой 36 тонн, с колесной базой 3800+1500 мм.

В перспективе предложат версии с разным количеством осей и шагом колесной базы 50 мм. Лонжероны мощнейшей рамы испещрены отверстиями для удобства производителей надстроек.

Мы не упустили возможность забраться в кабину.

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Конструкция – композитные внешние панели на стальном каркасе. Экземпляр еще не серийный, но качество изготовления неплохое. В таком виде и в продажу запустить не стыдно. Всё современно, всё под рукой.

Комбинация приборов аналоговая, а центральная консоль развернута к водителю. Три LED-плафона заливают кабину таким светом, будто это киносъемочная площадка.

Серийное производство должно начаться в середине 2025 года. БАЗ выглядит и перспективно, и красиво. Надеемся, все препятствия на его пути окажутся устранимыми.

  • О перспективных новинках выставки Комтранс – 2024 читайте тут и тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Батыру Александр
Количество просмотров 4920
07.02.2025 
Фото:
Милешкин Кирилл
Батыру Александр
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