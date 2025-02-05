В новом грузовом автомобиле почти 90% комплектующих — отечественного производства

В Петербурге начнут серийный выпуск тягача БАЗ грузоподъемностью 20 тонн

Доля отечественных комплектующих в грузовом автомобиле БАЗ составляет почти 90%. О завершении процесса сертификации и подготовке к серийному производству гражданской версии грузовика рассказал заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей», руководитель Обуховского завода Михаил Подвязников.

Производственный цикл сборки отечественного грузовика наладили на мощностях новой индустриальной площадки в Петербурге. В списке оснащения тягача заявлены, в том числе, климат-контроль, навигационная система, а также другие современные опции.

Напомним, Брянский автомобильный завод (БАЗ) входит в государственный холдинг «Алмаз-Антей», так же как и Обуховский завод, специалисты инжинирингового центра которого разработали новый грузовик.

Грузовик БАЗ

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Источник: vecherka-spb.ru