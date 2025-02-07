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Генпрокуратура займется популярной китайской автокомпанией

Генпрокуратура проверит китайские грузовики Shacman из-за сведений об угрозе здоровью

Генпрокуратура проведет проверку в отношении ООО «Шакман Моторс», которая представляет в России китайский бренд грузовиков Shacman, пишут «Известия» со ссылкой на данные государственного «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».

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Уточняется, что компанию решили проверить после появления сведений о «причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда».

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Проверка компании должна начаться 6 февраля и завершиться 19 февраля. Уточняется, что у Росстандарта появились претензии к слабой конструкции заднего противоподкатного и бокового защитного устройств грузовика Shacman SX32586, еще вызвал вопросы сильный шум и слабое торможение. В процессе контрольных испытаний на полигоне ФГУП «НАМИ» несколько недочетов подтвердились.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 102
07.02.2025 
Фото:Wikimedia
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