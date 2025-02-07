#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Чем задний привод лучше переднего: ответ эксперта

Эксперт Трушкова перечислила три преимущества заднего привода

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова отмечает, что при выборе типа привода автомобиля нужно исходить из того, в каких условиях будет эксплуатироваться машина.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Полноприводные авто подойдут тем, кто часто передвигается по проселочным дорогам и лесу, а также для движения по снегу и на бездорожье. Передний привод более полезен при поездках по городу.

Заднеприводные автомобили больше подойдут водителям, для которых наиболее важны динамика и спортивная управляемость. Такие модели лучше эксплуатировать в регионе с теплым климатом и только на хороших дорожных покрытиях, рассказала Трушкова.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 205
07.02.2025 
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
-1