Чем задний привод лучше переднего: ответ эксперта

Эксперт Трушкова перечислила три преимущества заднего привода

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова отмечает, что при выборе типа привода автомобиля нужно исходить из того, в каких условиях будет эксплуатироваться машина.

Полноприводные авто подойдут тем, кто часто передвигается по проселочным дорогам и лесу, а также для движения по снегу и на бездорожье. Передний привод более полезен при поездках по городу.

Заднеприводные автомобили больше подойдут водителям, для которых наиболее важны динамика и спортивная управляемость. Такие модели лучше эксплуатировать в регионе с теплым климатом и только на хороших дорожных покрытиях, рассказала Трушкова.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»