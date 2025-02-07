Чем задний привод лучше переднего: ответ эксперта
Эксперт Трушкова перечислила три преимущества заднего привода
Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова отмечает, что при выборе типа привода автомобиля нужно исходить из того, в каких условиях будет эксплуатироваться машина.
Полноприводные авто подойдут тем, кто часто передвигается по проселочным дорогам и лесу, а также для движения по снегу и на бездорожье. Передний привод более полезен при поездках по городу.
Заднеприводные автомобили больше подойдут водителям, для которых наиболее важны динамика и спортивная управляемость. Такие модели лучше эксплуатировать в регионе с теплым климатом и только на хороших дорожных покрытиях, рассказала Трушкова.
Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.
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Источник: «Газета.Ru»
Фото:freepik / diana.grytsku
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07.02.2025
Фото:freepik / diana.grytsku
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