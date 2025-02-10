Двигатель долго греется: эксперт рассказал, почему
Слишком долгий прогрев мотора является существенной неисправностью автомобиля, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.
Частой причиной долгого прогрева двигателя выступает неисправный термостат. Проблема обычно проявляется зимой и не заметно в теплую погоду. Клапан термостата может заклинить, из-за чего антифриз будет циркулировать только по большому кругу, что приводит к замедлению прогрева мотора, пояснил специалист.
Грязный радиатор печки также приводит к долгому нагреву из-за низкой теплоотдачи. Неисправность системы охлаждения может привести к повышенному расходу топлива и длительному прогреву. Система может барахлить из-за внутренних воздушных пробок, поломки датчика температуры двигателя, поломки вентилятора системы охлаждения, пояснил специалист.
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Источник: Газета.Ru