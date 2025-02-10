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Двигатель долго греется: эксперт рассказал, почему

Эксперт Бовт перечислил основные причины долгого прогрева мотора

Слишком долгий прогрев мотора является существенной неисправностью автомобиля, рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

Частой причиной долгого прогрева двигателя выступает неисправный термостат. Проблема обычно проявляется зимой и не заметно в теплую погоду. Клапан термостата может заклинить, из-за чего антифриз будет циркулировать только по большому кругу, что приводит к замедлению прогрева мотора, пояснил специалист.

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Грязный радиатор печки также приводит к долгому нагреву из-за низкой теплоотдачи. Неисправность системы охлаждения может привести к повышенному расходу топлива и длительному прогреву. Система может барахлить из-за внутренних воздушных пробок, поломки датчика температуры двигателя, поломки вентилятора системы охлаждения, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 210
10.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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