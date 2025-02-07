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BAIC переписал цены на свои автомобили

Марка BAIC снизила цены на свои модели в России

С 17 января бренд BAIC в России снизил стоимость своих машин, объявив большие прямые скидки. Но недавно компания отменила прямые скидки, переписав основные ценники. При этом стоимость метанового седана BAIC U5 Plus CNG пока не изменилась и составляет 1 485 000 рублей.

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Как изменились цены на модельный ряд BAIC:

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  • BAIC U5 Plus. Было: 1 705 000 − 220 000 = 1 485 000 руб. Стало: 1 555 000 руб. без скидок.
  • BAIC X35. Было: 1 875 000 − 205 000 = 1 670 000 руб. Стало: 1 764 000 руб. без скидок.
  • BAIC X55. Было: 2 550 000 − 451 000 = 2 099 000 руб. Стало: 2 204 000 руб. без скидок.
  • BAIC X75. Было: 2 590 000 − 100 000 = 2 490 000 ₽. Стало 2 595 000 ₽ без скидок.
  • BAIC BJ40. Было: 3 875 000 − 320000 = 3 555 000 руб. Стало: 3 650 000 руб. без скидок.
  • Кроссовер BAIC X7 по-прежнему стоит 1 990 000 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:BAIC
Количество просмотров 4613
07.02.2025 
Фото:BAIC
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