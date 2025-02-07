BAIC переписал цены на свои автомобили
Марка BAIC снизила цены на свои модели в России
С 17 января бренд BAIC в России снизил стоимость своих машин, объявив большие прямые скидки. Но недавно компания отменила прямые скидки, переписав основные ценники. При этом стоимость метанового седана BAIC U5 Plus CNG пока не изменилась и составляет 1 485 000 рублей.
BAIC BJ40
Как изменились цены на модельный ряд BAIC:
- BAIC U5 Plus. Было: 1 705 000 − 220 000 = 1 485 000 руб. Стало: 1 555 000 руб. без скидок.
- BAIC X35. Было: 1 875 000 − 205 000 = 1 670 000 руб. Стало: 1 764 000 руб. без скидок.
- BAIC X55. Было: 2 550 000 − 451 000 = 2 099 000 руб. Стало: 2 204 000 руб. без скидок.
- BAIC X75. Было: 2 590 000 − 100 000 = 2 490 000 ₽. Стало 2 595 000 ₽ без скидок.
- BAIC BJ40. Было: 3 875 000 − 320000 = 3 555 000 руб. Стало: 3 650 000 руб. без скидок.
- Кроссовер BAIC X7 по-прежнему стоит 1 990 000 рублей.
Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Quto
Фото:BAIC
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07.02.2025
Фото:BAIC
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