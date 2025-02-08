Полный привод, классический автомат, приемлемая цена — в Россию везут новый кроссовер

Кроссовер Jetour T1 дебютирует на рынке РФ в 2025 году с ценой 2,6 млн рублей

Рынок российских внедорожников готовится к появлению нового игрока – китайского Jetour T1. Цена, заявленная на уровне 2,6 миллиона рублей, сразу же ставит его в конкуренцию с такими популярными моделями, как Haval F7 второго поколения.

Jetour T1

Согласно источникам, базовая комплектация 4,7-метрового Jetour T1 в Китае оценивается примерно в 18 тысяч долларов. Однако, после учета всех налогов, таможенных пошлин и затрат на доставку, цена для российского потребителя вырастает до 2,6 миллионов рублей.

Интерьер Jetour T1

Что касается технических характеристик, ожидается, что базовая версия Jetour T1 для России будет оснащена 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Более дорогая комплектация, вероятно, получит 2,0-литровый двигатель, 8-ступенчатый автомат и систему полного привода с муфтой BorgWarner.

В Россию привезут только бензиновую версию, хотя в Китае есть и гибридная версия.

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Источник: SpeedMe