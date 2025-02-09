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На российской вторичке появился в продаже легендарный редкий Citroen

Citroen DS 1965 года по цене 11,5 млн рублей выставили на продажу в России

В тихом уголке Владимирской области затаился настоящий бриллиант автомобильного мира – Citroen DS 1965 года выпуска.

Citroen DS, или «богиня» (от французского Déesse), появившись на Парижском автосалоне в 1955 году, произвел настоящий фурор. 749 заказов за первые 15 минут – показатель, который до сих пор поражает воображение. К концу дня цифра взлетела до 12 000.

Citroen DS 1965
Citroen DS 1965
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Представленный на продажу экземпляр относится к первому рестайлингу модели (1963-1968 гг.), что добавляет ему особой ценности. Под капотом скрывается 1,9-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Привод – передний.

Но настоящая магия DS заключается не только в технических характеристиках. Его экстерьер, созданный гением итальянского дизайна Фламинио Бертони, до сих пор считается образцом автомобильной эстетики. Яркий оранжевый цвет этого конкретного автомобиля лишь усиливает его эффектность.

Интерьер Citroen DS 1965
Интерьер Citroen DS 1965

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Каплевидная форма кузова, плавные линии, элегантные хромированные детали – всё это создает неповторимый, узнаваемый образ, который десятилетиями вдохновляет дизайнеров и остается одним из самых красивых в истории автомобилестроения.

Просторный салон, оснащенный революционной для своего времени гидропневматической подвеской, обеспечивает невероятную плавность хода. Односпицевый руль, элегантная приборная панель и высококачественные материалы отделки создают атмосферу роскоши и утонченности.

Citroen DS 1965
Citroen DS 1965
Citroen DS 1965
Citroen DS 1965
Citroen DS 1965
Интерьер Citroen DS 1965
Интерьер Citroen DS 1965
Интерьер Citroen DS 1965

Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 2995
09.02.2025 
Фото:Avito
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