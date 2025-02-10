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Volvo выпустит пять новинок в 2025 году: подробности

Компания Volvo анонсировала пять новых моделей 2025 года

Марка Volvo планирует выпустить в 2025 году пять новых и обновленных моделей. Компания сообщила о самых высоких за всю 98-летнюю историю компании годовых розничных продажах, выручке и основной операционной прибыли, достигнутых в 2024 году. При этом в компании считают, что 2025 год будет очень сложным, поэтому намерены усилить свою линейку пятью новыми моделями или обновленными версиями.

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В феврале принадлежащий китайскому концерну Geely шведский автопроизводитель выпустит электрокроссовер EX30 в версии Cross Country, также будет выпущен электрический седан ES90 на замену модели S90.

Помимо этого планируется обновление двух существующих моделей, среди которых среднеразмерный кроссовер XC60. Также предусмотрен подзаряжаемый гибрид с увеличенным запасом хода для рынка КНР.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: Carbuzz

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 126
10.02.2025 
Фото:Unsplash
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