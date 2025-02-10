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Российским владельцам кроссовера из Японии нужно заехать к дилерам – есть неполадка

Toyota отзывает автомобили RAV4 в России из-за обнаруженной неполадки

Японский автоконцерн Toyota анонсировал отзыв автомобилей RAV4, реализованных в период с августа 2019 по ноябрь 2022 года в России. Причиной отзыва является обнаруженная проблема с системой курсовой устойчивости (VSC).

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Toyota RAV4
Toyota RAV4

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Речь идет о том, что из-за неправильной обработки данных датчиком угла поворота рулевого колеса может возникнуть ощущение потери управления транспортным средством. В случае предпринимаемых водителем усилий по исправлению ситуации риск аварии может увеличиться.

Российские дилеры Toyota сообщат всем владельцам кроссовера указанной марки, что им необходимо посетить автосалон. Специалисты проведут диагностику и при выявлении проблемы перепрошьют блок управления VSC, чтобы ее устранить. В компании настойчиво рекомендовали автовладельцам не затягивать с визитом в салон и записаться к ближайшему дилеру максимально оперативно.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 366
10.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25