Российским владельцам кроссовера из Японии нужно заехать к дилерам – есть неполадка

Toyota отзывает автомобили RAV4 в России из-за обнаруженной неполадки

Японский автоконцерн Toyota анонсировал отзыв автомобилей RAV4, реализованных в период с августа 2019 по ноябрь 2022 года в России. Причиной отзыва является обнаруженная проблема с системой курсовой устойчивости (VSC).

Toyota RAV4

Речь идет о том, что из-за неправильной обработки данных датчиком угла поворота рулевого колеса может возникнуть ощущение потери управления транспортным средством. В случае предпринимаемых водителем усилий по исправлению ситуации риск аварии может увеличиться.

Российские дилеры Toyota сообщат всем владельцам кроссовера указанной марки, что им необходимо посетить автосалон. Специалисты проведут диагностику и при выявлении проблемы перепрошьют блок управления VSC, чтобы ее устранить. В компании настойчиво рекомендовали автовладельцам не затягивать с визитом в салон и записаться к ближайшему дилеру максимально оперативно.

Toyota RAV4

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: transport-news.ru