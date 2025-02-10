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Седан Chevrolet с хорошим оснащением и дешевле Lada доступен в России

В России появились в продаже новые Chevrolet Monza по цене от 1,6 млн рублей

Новые седаны Chevrolet Monza продолжают завозить в Россию по параллельному импорту из Китая. Сейчас цены на этот автомобиль начинаются от 1 570 000 рублей. Модель доступна в нескольких городах России, включая Москву, Казань, Краснодар и Тюмень.

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Для сравнения, стоимость базовой Lada Vesta стартует сейчас от 1 575 000 рублей. Базовая модификация Monza оснащается 1,5-литровым атмосферником мощностью 113 л.с., 6-ступенчатой АКП.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

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Комплектация с 1,4-литровым турбомотором на 163 л.с. стоит от 1 990 000 рублей. У автомобиля кожаный салон, есть светодиодная оптика, цифровая приборка.

В зависимости от региона стоимость седана меняется. Так, в Набережных Челнах Chevrolet Monza стоит от 1 650 000 рублей, а в Махачкале – от 1 750 000 рублей. Самые доступные версии с турбомотором сейчас продаются в Липецке и Саратове.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2793
10.02.2025 
Фото:Chevrolet
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