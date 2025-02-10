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Стало известно, сколько, в среднем, стоит новый легковой автомобиль в России

«Автостат»: средняя цена нового авто в России превысила 3 млн рублей

В РФ по итогам 2024 года средневзвешенная цена новой легковой машины составила 3,12 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.

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Уточняется, что в 2024 году рост показателя существенно замедлился. Так, в 2020 году средневзвешенная цена выросла на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022-м – на 20%, а в 2023-м – на 24%. При этом за последние пять лет она увеличилась в два раза (в 2019 году машина стоила, в среднем, 1,57 млн рублей).

Ранее «Автостат» сообщал, что в 2024 году в РФ было куплено 1,57 млн новых легковушек. Авторынок страны показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 92
10.02.2025 
Фото:Depositphotos
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