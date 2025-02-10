Стало известно, сколько, в среднем, стоит новый легковой автомобиль в России
«Автостат»: средняя цена нового авто в России превысила 3 млн рублей
В РФ по итогам 2024 года средневзвешенная цена новой легковой машины составила 3,12 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.
Уточняется, что в 2024 году рост показателя существенно замедлился. Так, в 2020 году средневзвешенная цена выросла на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022-м – на 20%, а в 2023-м – на 24%. При этом за последние пять лет она увеличилась в два раза (в 2019 году машина стоила, в среднем, 1,57 млн рублей).
Ранее «Автостат» сообщал, что в 2024 году в РФ было куплено 1,57 млн новых легковушек. Авторынок страны показал наилучший результат за последние пять лет.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автостат»
Фото:Depositphotos
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10.02.2025
Фото:Depositphotos
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