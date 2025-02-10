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Почему разлетелась шина на автомобиле президента Вучича?

Кадаков: скорее всего, шина на седане Audi президента Вучича была повреждена

В воскресенье 9 февраля медиаполе облетела неожиданная новость – на автомобиле президента Сербии Александра Вучича во время движения произошло повреждение заднего левого колеса. Это случилось во время визита главы государства в село Мокрин. На опубликованном видео заметно, как колесо разрушается, машина останавливается, из нее выходит охрана, а затем и сам президент.

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Вучич в происшествии не пострадал, как и его сопровождение. Президент пересел в другой автомобиль и добрался до места без дальнейших происшествий. Местные спецслужбы начали расследование инцидента для установления причин. Главный редактор «За рулем» высказался о том, что это могут быть за причины.

Максим Кадаков, «За рулем»:

– Александр Вучич передвигается на бронированном седане Audi A8 Security. Если верить открытым источникам, уровень защиты у этой машины B6/B7. Сразу для интересующихся: это далеко не самый высокий уровень, хотя в Европе считается весьма серьезным. Аурус защищен на несколько уровней лучше.

Разлетелось не колесо, как пишут некоторые СМИ, а шина. Она либо лопнула сама, либо ей помогли. Шины на такие тяжелые автомобили ставят специальные. Скорее всего, это Michelin Pilot Primacy PAX 255-720 R490. У нас такие стоят космических денег – около 500 тысяч рублей за штуку. А изнашиваются они быстро.

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Шины имеют двойную структуру: есть внутренний диск, который позволяет ехать даже при простреленной шине – со скоростью 80 км/ч. Но на машине Вучича шина просто разлетелась на куски.

Едва ли на президентском Audi шины были изношены до корда и поэтому шину разорвало на скорости 100 км/ч. Скорее всего, были какие-то повреждения. Какие именно и откуда они взялись – это должны выяснить компетентные органы.

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Источник: Максим Кадаков, Маленькая планета

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Количество просмотров 537
10.02.2025 
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