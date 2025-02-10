Автомобили с пробегом впервые начнут продавать на маркетплейсах

Подержанные машины появились в продаже на маркетплейсе Wildberries

На маркетплейсе Wildberries начались продажи машин с пробегом. Предлагаются автомобили брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других, цены начинаются от 950 000 рублей.

Известно, что в будущем ассортимент будет расширяться. Все автомобили сертифицированы по программе Pango Select.

Предлагаемые машины прошли техническую и юридическую проверки по 129 пунктам, а также предпродажную подготовку. На автомобиль распространяется постгарантийная поддержка на основные узлы и агрегаты сроком 1 год или 20 000 км пробега.

Заказ машин пока что доступен только для Москвы и Подмосковья, но зона доставки будет расширяться. Уточняется, что все машины, представленные на витрине маркетплейса, продаются от официальных дилеров.

После 100% предоплаты продавец доставит выбранный автомобиль, также его можно забрать самому покупателю из дилерского центра.

Важный момент: клиент вправе отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра авто. Также у него есть возможность вернуть купленную машину.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: «Автостат»