#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Автомобили с пробегом впервые начнут продавать на маркетплейсах

Подержанные машины появились в продаже на маркетплейсе Wildberries

На маркетплейсе Wildberries начались продажи машин с пробегом. Предлагаются автомобили брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других, цены начинаются от 950 000 рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Известно, что в будущем ассортимент будет расширяться. Все автомобили сертифицированы по программе Pango Select.

Рекомендуем
Отремонтировать невозможно, но ездить надо — как эта проблема решалась в СССР

Предлагаемые машины прошли техническую и юридическую проверки по 129 пунктам, а также предпродажную подготовку. На автомобиль распространяется постгарантийная поддержка на основные узлы и агрегаты сроком 1 год или 20 000 км пробега.

Заказ машин пока что доступен только для Москвы и Подмосковья, но зона доставки будет расширяться. Уточняется, что все машины, представленные на витрине маркетплейса, продаются от официальных дилеров.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

После 100% предоплаты продавец доставит выбранный автомобиль, также его можно забрать самому покупателю из дилерского центра.

Важный момент: клиент вправе отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра авто. Также у него есть возможность вернуть купленную машину.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 75
10.02.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0