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Просто шел домой: спасатель поднял домкратом кабину, зажавшую голову водителя

Спасатель МЧС по дороге домой спас шофера перевернувшегося на повороте грузовика

МЧС России в своих официальных аккаунтах в соцсетях поделилась историей удивительного спасения, произошедшего в поселке Марковка. Спасатель Вадим Вигриян просто возвращался с работы домой, но не смог остаться безучастным к чужой беде.

Вадим Вигриян на своем рабочем месте
Вадим Вигриян на своем рабочем месте
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В какой-то момент Вадим заметил на обочине перевернувшуюся фуру и кинулся на помощь. Беда случилась совсем недавно – двигатель лежащего на боку грузовика еще работал. Но самое ужасное было в том, что водитель находился где-то в кабине.

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Спасатель быстро сориентировался, добрался до кабины, заглушил двигатель и стал искать водителя. Оказалось, что его голова зажата у асфальта, но он еще жив. Вигрияну удалось найти домкрат, поднять кабину, высвободить потерпевшего и достать его из-под машины, а затем передать подоспевшим врачам. Невероятная доблесть и самоотдача!

Вадим Вигриян на своем рабочем месте

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 105
10.02.2025 
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