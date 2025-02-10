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Раскрыт ресурс двигателей Lada

Инженер АВТОВАЗа Лычев: ресурс двигателей Lada составляет 220 тысяч километров

Ресурс моторов Lada превышает 200 тыс. километров, рассказал глава управления проектирования силовых агрегатов АВТОВАЗа Григорий Лычев. Он отметил, что на стадии разработки новых проектов закладывается ресурс не менее 220 тысяч километров.

Это минимум. В итоге как долго проработает мотор, зависит от множества факторов.

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По словам Лычева, чтобы двигатель прослужил дольше, важно провести бережную обкатку, прогревать его в зимнее время, а также внимательно выбирать бензин, масло и другие техжидкости.

Он пояснил, что в книге по эксплуатации прописаны рекомендации по стилю вождения, оборотам и скорости для обкатки до пробега в 2000 км.

«Конечно, двигатель не разрушится, если игнорировать ограничения, но, с высокой вероятностью, ресурс будет значимо снижен», – заметил Лычев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: telegram-канал «Поладим с Lada»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 222
10.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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