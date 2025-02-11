Эти надежные и практичные машины никогда не ломаются

Эксперты TopSeed назвали топ-9 самых надежных иномарок

Самые надежные модели машин, которые подойдут для ежедневных нужд, перечислили эксперты Top Speed. На первом месте находится седан Nissan Sentra. У этого доступного авто комфортный салон, низкий расход бензина и компактные габариты.

Nissan Sentra

Среди минусов – медленный разгон, посредственная работа функции аварийного торможения и устаревшая информационно-развлекательная система. В России такие седаны 2021 г. в. с 2,0-литровым мотором и вариатором стоят примерно 2,1-2,3 млн рублей.

На второй строчке оказалась экономичная и практичная Honda Civic с просторным салоном, большим багажником и отличной управляемостью. Среди недостатков этого авто низкая шумоизоляция и более высокая цена по сравнению с конкурентами. В РФ Honda Civic с пробегом менее 50 тыс. км можно найти, в среднем, за 2,5 млн рублей.

Toyota Camry отличают низкий расход топлива, хорошая шумоизоляция, просторный салон и отличная управляемость. Среди недостатков – шумные двигатели и высокая стоимость. В РФ Toyota Camry по схеме параллельного импорта можно купить сейчас за 4-5 млн рублей.

Самые надежные автомобили «на каждый день»:

Nissan Sentra

Honda Civic

Toyota Camry

Hyundai Elantra

Nissan Altima

Subaru Legacy

Kia K5

Hyundai Sonata

Volkswagen Jetta

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Источник: Autonews.ru