В России разработали и запатентовали новый брутальный внедорожник

Нижегородский завод «Трансмаш» запатентовал вездеход ЗТМ-3925

Базирующийся в Нижнем Новгороде завод «Трансмаш», занимающийся разработкой и производством снегоболотоходов и другой вездеходной техники, оформил патент на вездеход ЗТМ-3925. Информация об этом появилась на сайте Роспатента. На официальном сайте производителя данная модель пока отсутствует.

Однако в Сети можно найти объявления о продаже вездехода с таким индексом; на момент публикации заметки объявления не активны, машина с продажи снята. По всей вероятности, это предсерийный экземпляр или прототип, собранный еще в 2021 году.

В описании говориться, что этот ЗТМ-3925 оснащен бензиновым 2.7-литровым двигателем ZMZ Pro (ЗМЗ-409) с отдачей 150 л.с. – такие устанавливают на серийные УАЗы. С ней в паре работает «родная» механическая коробка Dymos.

Также, судя по описанию, входящая в комплектацию раздаточная коробка УАЗ оснащена альтернативным комплектом шестерен, меняющим коэффициент понижения со стандартного 1:2,9 до очень «злого» 1:4,3. Применены усиленные военные мосты производства «ИжТех», имеются пневматические блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов.

В списке оснащения присутствуют передняя и задняя лебедка, линзованная светодиодная оптика, светодиодная «люстра» дополнительного света, защитная решетка лобового стекла, мягкий верх с возможностью демонтажа, легкосплавные литые диски и грязевые шины. Таким образом, машина предназначена для перемещения по самому серьезному бездорожью. На момент продажи предсерийный образец с пробегом 5 тысяч км стоил около 2,5 млн рублей, цена серийной версии пока неизвестна.

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Источник: Роспатент, Автопоток, Трансмаш, Авто.ру