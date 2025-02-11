Цены шин напрямую зависят от ситуации на авторынке — эксперт

Эксперт Корнев рассказал, как вырастут цены на шины в России в 2025 году

Цены на автомобильные шины в 2024 году выросли в среднем до 15%, при условии стабильного курса рубля в нынешнем году прибавка в цене ожидается примерно на таком же уровне. Таким мнением с «За рулем» поделился руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

Комментируя информацию оператора системы «Честный знак» Центра развития производственных технологий (ЦРПТ) о том, что в России за год увеличился выпуск шин, Корнев подтвердил, что этот рынок постепенно восстанавливается после воздействия санкций, наращивая производство до уровня 2021 года.

Мнение эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Перезапущенные заводы обслуживают разросшиеся продажи китайских марок, сместив акценты с редких легковушек на популярные у кроссоверов типоразмеры. В 2024 году шины подорожали примерно до 15%, в этом году можно ждать аналогичной прибавки при условии стабильного рубля.

Корнев подчеркивает, что производство шин в нашей стране все еще зависит от курса доллара и евро, поэтому подешевевшая нацвалюта может подтянуть наверх все ценники.

«Стоимость шин также зависит от процентов по кредитам, которые заводам надо обслуживать. Они по традиции будут включать переплату в стоимость товара. Все это скажется на цене. Кроме этого, на фоне дорогих кредитов низкие продажи машин могут опосредованно сделать резину дороже, так как придется компенсировать выручку ценой, а не объемом», – подытожил эксперт.

Напомним, согласно данным ЦРПТ, в России производство шин для легковых автомобилей в 2024 году достигло 34,6 млн единиц – это на 13% больше, чем в 2023 году. В частности, на 21,4% увеличился выпуск летних шин и составил 14,67 млн штук, зимних ошипованных – на 8% (12,83 млн штук), зимних нешипованных – на 2,3% (до 5,02 млн штук), всесезонных – на 11,4% (до 1,37 млн штук).