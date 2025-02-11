Машины с пробегом заметно подешевели в России: самые доступные модели

«Авто.ру Оценка»: средняя стоимость б/у автомобиля снизилась на 12% за год

Средняя стоимость подержанной машины в России по итогам января 2025 года составила 2 млн рублей. Это на 12% ниже, чем в том же месяце 2024 года, сообщили эксперты «Авто.ру Оценка».

По сравнению с декабрем 2024 года средняя цена б/у авто не старше 15 лет почти не изменилась. Объявлений за этот период стало меньше только на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения вырос на 52%.

Среди самых подешевевших моделей эксперты выделили Chery Tiggo 4 Pro (-5%, 1,63 рублей), Renault Logan второго поколения (-4,6%, 997 тыс. рублей) и Geely Emgrand EC7 (-4,5%, 472 тыс. рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

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Источник: «Известия»