Стартовали продажи новейшего семиместного кроссовера Mitsubishi
Автопроизводитель Mitsubishi проинформировал о старте продаж обновленного флагманского кроссовера Outlander 2025 модельного года. В США такой автомобиль стоит от $29 645.
Новинка отличается от прошлой версии дизайном, улучшенной шумоизоляцией и повышенной управляемостью благодаря модернизированной подвеске. Автомобиль получил новую информационно-развлекательную систему, разработанную совместно с Yamaha.
У базовой версии 3-рядный 7-местный салон, светодиодная оптика, 12,3-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Во всех версиях автомобиль оснащается 4-цилиндровым мотором объемом 2,5 литра и вариатором со спортивным режимом.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.
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Источник: Mitsubishi