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Стартовали продажи новейшего семиместного кроссовера Mitsubishi

Компания Mitsubishi начала продажи обновленного кроссовера Outlander 2025 года

Автопроизводитель Mitsubishi проинформировал о старте продаж обновленного флагманского кроссовера Outlander 2025 модельного года. В США такой автомобиль стоит от $29 645.

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Новинка отличается от прошлой версии дизайном, улучшенной шумоизоляцией и повышенной управляемостью благодаря модернизированной подвеске. Автомобиль получил новую информационно-развлекательную систему, разработанную совместно с Yamaha.

У базовой версии 3-рядный 7-местный салон, светодиодная оптика, 12,3-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Во всех версиях автомобиль оснащается 4-цилиндровым мотором объемом 2,5 литра и вариатором со спортивным режимом.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: Mitsubishi

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 13
11.02.2025 
Фото:Mitsubishi
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