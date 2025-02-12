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Аналитики подсчитали, сколько бензина сможет купить автомобилист на свою зарплату

Петербург вошел в топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Петербург вошел в топ-10 российских регионов с самым доступным бензином. Такими данными поделились аналитики по итогам проведенного исследования.

Для оценки доступности топлива специалисты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты автомобилисты из разных регионов страны.

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Выяснилось, что лидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2000 л бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1335 л.

Еще в девяти регионах: в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской, Мурманской, Сахалинской областях, Подмосковье, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Республике Саха (Якутия) жители могут купить более 1500 л бензина в месяц. В 35 субъектах России на среднюю в регионе заработную плату водители смогут купить от 1000 до 1500 л бензина АИ-92. Отмечается, что количество таких регионов по сравнению с 2023 годом увеличилось на девять.

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Примечательно, что к концу лета 2024 года Петербург тоже оказался на девятой строчке в рейтинге субъектов России по уровню доступности бензина. В экспертном сообществе подчеркивают, что в текущем году на АЗС сильнее всего подорожает бензин с высокооктановым числом, включая АИ-95 и АИ-98.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 20
12.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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