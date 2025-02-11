Стоит ли покупать машину с пробегом через маркетплейс: ответ эксперта

Автоэксперт Попов перечислил минусы покупки подержанных авто через маркетплейс

Покупка б/у машины на маркетплейсе может обернуться большими финансовыми потерями, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, разумные люди показывают понравившийся экземпляр специалисту, который сделает заключение о состоянии кузова, двигателя и ходовой части.

Машину нужно сначала оценить вживую, а потом уже думать о покупке, что с маркетплейсами вряд ли возможно, пояснил Попов.

«Лично я предпочитаю не покупать кота в мешке и даже не хочу думать о заказе автомобиля на маркетплейсе», – поделился он.

Попов предполагает, что, если заказанную машину доставят и она не понравится, услуга возврата может стоить довольно дорого.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

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Источник: Ридус