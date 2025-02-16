В Россию приехал достойный конкурент Land Cruiser: подробности и цены

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В РФ появился в продаже топовый Infiniti QX80 2025 года за ₽23,7 млн

Один из московских автосалонов привез в Россию внедорожник Infiniti QX80 2025 года. Это полноразмерный внедорожник третьего поколения.

Infiniti QX80
Infiniti QX80

Он получил многоэлементную светодиодную оптику, утопленные в кузов дверные ручки и светодиодную заднюю панель в ширину всего кузова.

Интерьер Infiniti QX80
Интерьер Infiniti QX80

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Внедорожник оснащен 6-цилиндровым мотором с двойным турбонаддувом объемом 3,5 литра мощностью 450 л. с.

Infiniti QX80 2025 года представлен в топовой комплектации со всеми возможными опциями комфорта и систем помощи водителю. Стоит внедорожник 23,7 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Infiniti
Количество просмотров 19
16.02.2025 
Фото:Infiniti
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