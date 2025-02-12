Поторопитесь, цены на эти автомобили вырастут в ближайшие полгода

Директор «Автостата» Целиков назвал подходящее время для покупки авто в 2025 году

Запасы автомобилей 2024 года дилеры будут активно распродавать до середины текущего года, а цены на модели 2025 года выпуска будут выше прошлогодних. Таким мнением поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В качестве причины роста цен на новые автомобили эксперт называет повышение утильсбора в октябре прошлого года и в январе текущего, а также высокую ключевую ставку Центробанка в 21%. Ставка ЦБ давит и на бизнес в части удорожания финансирования, и на потребителей в части повышение стоимости автокредитов.

«Все это ведет к росту "автомобильной инфляции". Я ожидаю ко второму полугодию роста цен на новые автомобили минимум на 10%. Поэтому, если пришло время для смены автомобиля на новый, то текущий зимне-весенний сезон подходит идеально. "Время покупателя" в самом разгаре», – объясняет топ-менеджер.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что на фоне этой ситуации можно сэкономить на покупке нового автомобиля от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости от суммы чека.

«Скидки и спецпредложения сейчас есть, и, думаю, до конца первого квартала они сохранятся. Данный момент – отличное время, чтобы приобрести машину», – убежден эксперт.

Напомним, Банк России в октябре 2024 года поднял ключевую ставку до уровня 21%. По прогнозу Центробанка с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году.

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Источник: autostat.ru