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Волга ГАЗ-3110
12 февраля
Непотертый салон, крохотный пробег, хранилась в гараже — продается почти новая Волга
За Волгу ГАЗ-3110 с пробегом 3620 км просят...
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Непотертый салон, крохотный пробег, хранилась в гараже — продается почти новая Волга

За Волгу ГАЗ-3110 с пробегом 3620 км просят всего 500 000 рублей

Почти новая Волга (а пробег у нее всего 2620 км) продается в Белгородской области.

Объявление о продаже ГАЗ-3110 появилось на одном из российских классифайдов.

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Автомобиль 1998 года выпуска, по заверению владельца, состояние у него отличное, хранился в гараже, коррозия и ржавчина отсутствуют. В оригинальной краске, без сколов, салон чистый, без потертости и дефектов.

Волга на ходу, документы все в порядке и подготовлены к продаже.

Автомобиль оснащен мотором 2,4 л, мощностью 100 л.с. и механической коробкой. По ПТС за машиной числится всего один владелец.

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Продавец просит за свою машину 500 000 рублей и уверяет, что аналогичные модели с пробегом более 200 000 км продаются за +/-200 000 руб., но предложенный вариант «в разы лучше по состоянию и оригинальности, что отражается в цене».

Волгу ГАЗ-3110 (седан класса D) выпускали с 1996 по 2005 год, потом ее сменила версия ГАЗ-31105.

Источник, фото: Авито.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
12.02.2025 
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