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Россиянин рассказал, как покупал автомобиль на маркетплейсе

Мужчина на маркетплейсе выгодно купил Chery Tiggo 4 Pro – за 1,77 млн рублей

Покупка машины онлайн — процесс, который кажется рискованным: полная предоплата, ожидание доставки, отсутствие возможности осмотра. Однако такой способ позволяет сэкономить.

В последние годы маркетплейсы стали предлагать автомобили, а к концу 2024 года условия на рынке сделали этот вариант особенно привлекательным.

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В конце 2024 года также повысилась ключевая ставка, сделав практически недоступными автокредиты, а перед повышением утильсбора дилеры ввезли большое количество машин. Продать их в кредит оказалось проблематичным, что привело к скидкам при полной оплате.

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В итоге покупатель нашел новый Chery Tiggo 4 Pro за 1,77 млн руб. на маркетплейсе, хотя его официальная цена была 2,1 млн. Единственным условием была полная предоплата картой. Оплатив, он стал ждать звонка менеджера. Машину доставили эвакуатором через три дня, что оказалось даже раньше заявленного срока.

Потом с ним связался менеджер и пытался навязать дополнительное оборудование, но отказ от него не вызвал вопросов. Каско оформили у дилера, а ОСАГО нашли дешевле у другого страховщика. Правда, VIN-номер, необходимый для страховки, сообщили лишь перед самой передачей машины.

Автовладелец отметил недостатки такого способа покупки: сначала платишь, потом видишь авто, нет возможности кредита или трейд-ина, ограниченный выбор комплектаций, скрыты данные о цветах и интерьере.

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Есть и преимущества: значительная скидка, отсутствие навязанных допов, бесплатная доставка до дома.

В заключение он дает советы, основываясь на своем опыте: мониторьте цены, так как акции меняются каждую неделю. Покупка через представительство (они тоже торгуют через дилеров, но специально созданных для торговли онлайн) надежнее, чем через обычного дилера. В его случае покупка оказалась выгодной, но потребовала внимательности и готовности к особенностям онлайн-сделки.

Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 8
12.02.2025 
Фото:freepik / Drazen Zigic
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