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Раскрыт средний срок автокредита в России

«Баланс Платформа»: средний срок автокредита в РФ составляет 6,5-7 лет

Заместитель исполнительного директора компании «Баланс Платформа» Алексей Бородавин сообщил, что средний срок договора автокредитования сейчас составляет от 6,5 до 7 лет.

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Он пояснил, что покупатели сейчас стремятся оформить займ на самый длинный срок, чтобы уменьшить ежемесячный платеж, но при этом стараются выплачивать кредит досрочно, за 2-3 года. Даже высокие ставки не всегда останавливают россиян от покупки машины, отметил эксперт.

Берут кредит на покупку авто и те, кто долго оттягивал замену своей машины, дожидаясь удобного момента, пока желание купить новую модель не взяло верх.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: «Автостат»

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

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ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
Количество просмотров 55
07.02.2025 
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
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