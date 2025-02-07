Раскрыт средний срок автокредита в России
Заместитель исполнительного директора компании «Баланс Платформа» Алексей Бородавин сообщил, что средний срок договора автокредитования сейчас составляет от 6,5 до 7 лет.
Он пояснил, что покупатели сейчас стремятся оформить займ на самый длинный срок, чтобы уменьшить ежемесячный платеж, но при этом стараются выплачивать кредит досрочно, за 2-3 года. Даже высокие ставки не всегда останавливают россиян от покупки машины, отметил эксперт.
Берут кредит на покупку авто и те, кто долго оттягивал замену своей машины, дожидаясь удобного момента, пока желание купить новую модель не взяло верх.
Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.
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Источник: «Автостат»
Обзор выгодных предложений от банков
ВТБ – рассчитать автокредит
Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.
А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.
Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит
Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.
Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.
Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.
Совкомбанк – рассчитать кредит
Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.
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