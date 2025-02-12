Добрались и до «китайцев»: в России фиксируют случаи угона автомобилей из КНР

В РСА назвали марки самых угоняемых в России автомобилей в 2024 году

Hyundai и Chery стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2024 году. Об этом рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Он подчеркнул, что всего в прошлом году зафиксировано более 350 случаев угона автомобилей.

«По итогам 2024 года в России было угнано свыше 350 авто, к ним относятся как легковые, так и грузовые. Первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае, второе – корейские, третье –отечественного производства. Однако самыми угоняемыми транспортными средствами были автомобили марки Hyundai и Chery – разница в угонах в один автомобиль, затем идут марки Kia и ВАЗ», – перечислил эксперт.

Ефремов считает, что основной причиной угонов являются дефицит запчастей и сроки их поставок в нашу страну. Причем, «угон под заказ» в основном распространяется на некоторые иномарки из Кореи, в частности, Santa Fe и Sorento.

«Также это возможно для некоторых премиальных моделей из Китая. В дальних регионах России отечественные автомобили могут тоже угоняться под заказ. Технически можно угнать любой автомобиль, способов достаточно много. Поэтому самая надежная защита на сегодняшний день – не оставлять авто надолго без присмотра», – подчеркивает специалист.

Отмечается, что в 2024 году суммарные объемы производства легковых автомобилей в РФ выросли на 39,2% до 756 тыс. экз. в сравнении с показателем за 2023 год.

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Источник: lenta.ru